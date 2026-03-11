Schnabel (BCE): nuove previsioni trimestrali rifletteranno impatto guerra in Iran

(Teleborsa) - Secondo, membro del Comitato Esecutivo della Banca Centrale Europea, ledella BCE incorporeranno in parte l'dellaLa policymaker tedesca ha comunque ha affermato che la politica della BCE rimane "buona"."Si prevede che l'nell'area dell'euro si attesti al nostronel", ha affermato mercoledì in una conferenza a Francoforte. "Naturalmente, questa proiezione è quella di: ne avremo una, che rifletterà almeno in parte i recenti sviluppi".Il prossimo incontro di politica monetaria della BCE, infatti, sarà il 18-19 marzo ma, per ora, gli analisti non si aspettano ancora alcuna modifica sul fronte dei tassi di interesse, considerato il generale approccio attendista della maggior parte dei policymaker."L'attuale contesto geopolitico e macroeconomico creanell'orizzonte temporale rilevante per la politica monetaria", ha ribadito Schnabel. "In particolare, dobbiamo monitorare attentamente la persistenza dello, il suo impatto sullee qualsiasi indicazione che le aziende inizino apiù elevati ai propri clienti".Al contempo, però, Schnabel – una dei falchi del Consiglio direttivo – ha evidenziato chee didall'obiettivo del 2% della BCE "hannoper le decisioni di politica monetaria" finché le aspettative dei consumatori non aumentano.