Milano 12:52
42.040 -1,09%
Nasdaq 16-set
24.274 -0,08%
Dow Jones 16-set
45.758 -0,27%
Londra 12:52
9.212 +0,18%
Francoforte 12:52
23.312 -0,08%

Londra: balza in avanti Admiral Group

Migliori e peggiori, In breve
Londra: balza in avanti Admiral Group
Rialzo marcato per la società assicurativa, che tratta in utile del 2,67% sui valori precedenti.
Condividi
```