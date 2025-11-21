Milano 13:50
42.725 -0,45%
Nasdaq 20-nov
24.054 0,00%
Dow Jones 20-nov
45.752 -0,84%
Londra 13:50
9.516 -0,13%
Francoforte 13:50
23.177 -0,44%

Londra: balza in avanti Persimmon

Migliori e peggiori, In breve
Londra: balza in avanti Persimmon
Bene il principale costruttore immobiliare britannico, con un rialzo del 3,66%.
Condividi
```