Milano
13:50
42.725
-0,45%
Nasdaq
20-nov
24.054
0,00%
Dow Jones
20-nov
45.752
-0,84%
Londra
13:50
9.516
-0,13%
Francoforte
13:50
23.177
-0,44%
Venerdì 21 Novembre 2025, ore 14.06
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Londra: balza in avanti Persimmon
Londra: balza in avanti Persimmon
Migliori e peggiori
,
In breve
21 novembre 2025 - 13.00
Bene il
principale costruttore immobiliare britannico
, con un rialzo del 3,66%.
Condividi
Leggi anche
Londra: balza in avanti Persimmon
Londra: nuovo spunto rialzista per Persimmon
Londra: andamento rialzista per Persimmon
Londra: andamento sostenuto per Persimmon
Titoli e Indici
Persimmon
+4,24%
Altre notizie
Londra: si concentrano le vendite su Persimmon
Londra: scambi al rialzo per Persimmon
Londra: balza in avanti London Stock Exchange Group
Londra: balza in avanti Standard Chartered
Londra: balza in avanti Imperial Brands
Londra: balza in avanti Haleon
Guide
Le bolle speculative: cosa sono, come nascono e quali potrebbero essere le prossime
Una bolla speculativa si verifica quando il prezzo di un bene cresce molto più del suo valore reale, spinto dall’entusiasmo e dalla speranza di facili guadagni.
leggi tutto