Milano 10:52
42.345 -0,37%
Nasdaq 16-set
24.274 -0,08%
Dow Jones 16-set
45.758 -0,27%
Londra 10:52
9.211 +0,17%
Francoforte 10:52
23.418 +0,38%

Londra: nuovo spunto rialzista per Centrica

Avanza il fornitore di elettricità e gas, che guadagna bene, con una variazione del 2,51%.
