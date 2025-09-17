Milano 12:53
42.046 -1,08%
Nasdaq 16-set
24.274 -0,08%
Dow Jones 16-set
45.758 -0,27%
Londra 12:53
9.212 +0,18%
Francoforte 12:53
23.318 -0,05%

Londra: nuovo spunto rialzista per ConvaTec Group

Migliori e peggiori
Londra: nuovo spunto rialzista per ConvaTec Group
(Teleborsa) - Balza in avanti la società di prodotti e tecnologie medicali, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,81%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100, evidenzia un rallentamento del trend di ConvaTec Group rispetto al principale indice della Borsa di Londra, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per ConvaTec Group, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 2,333 sterline. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 2,383. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 2,305.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```