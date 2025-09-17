MEF, riacquistati 5 miliardi di euro in operazione buyback su BTP e CCTeu

(Teleborsa) - Il ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) hanell'odiernapresso la Banca d'Italia sei titoli di Stato per l'importo massimo diIn particolare, il3,5% 3 anni scadenza 15-01-2026 è stato riacquistato per 1.025 milioni di euro, il4,5% 15 anni scadenza 01-03-2026 per 695 milioni di euro, il0% 5 anni scadenza 01-04-2026 per 845 milioni di euro, ilT.V. 6 anni scadenza 15-04-2026 per 835 milioni di euro, il1,6% 10 anni scadenza 01-06-2026 per 1.000 milioni di euro, il0% 5 anni scadenza 01-08-2026 per 600 milioni di euro.