MEF, riacquistati 5 miliardi di euro in operazione buyback su BTP e CCTeu

Finanza
(Teleborsa) - Il ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ha riacquistato nell'odierna operazione di buyback presso la Banca d'Italia sei titoli di Stato per l'importo massimo di 5 miliardi di euro.

In particolare, il BTP 3,5% 3 anni scadenza 15-01-2026 è stato riacquistato per 1.025 milioni di euro, il BTP 4,5% 15 anni scadenza 01-03-2026 per 695 milioni di euro, il BTP 0% 5 anni scadenza 01-04-2026 per 845 milioni di euro, il CCTeu T.V. 6 anni scadenza 15-04-2026 per 835 milioni di euro, il BTP 1,6% 10 anni scadenza 01-06-2026 per 1.000 milioni di euro, il BTP 0% 5 anni scadenza 01-08-2026 per 600 milioni di euro.
