New York: andamento negativo per Insulet Corporation

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per l'azienda che produce dispositivi medici innovativi, che mostra un decremento del 2,95%.

Lo scenario su base settimanale di Insulet Corporation rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Le implicazioni di medio periodo di Insulet Corporation confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 332,5 USD con primo supporto visto a 312,7. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 303.

