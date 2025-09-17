New York: brillante l'andamento di Adobe Systems

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del produttore di Photoshop e Acrobat
, con una variazione percentuale del 2,84%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Adobe Systems
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Adobe
rispetto all'indice.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Adobe Systems
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 367,4 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 355,6. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 379,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)