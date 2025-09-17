Milano 17:35
New York: si concentrano le vendite su Oracle

(Teleborsa) - Sottotono il principale fornitore di software aziendale, che passa di mano con un calo del 2,80%.

Il confronto del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Oracle rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Oracle, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 305,3 USD. Primo supporto visto a 294,2. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 290,4.

