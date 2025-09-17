Philip Morris International: in Europa 1 milione di posti di lavoro e un impatto di 290 miliardi

(Teleborsa) -

Philip Morris International ha pubblicato uno studio sul proprio impatto economico nell'UE dal 2019 al 2023, realizzato da EY-Parthenon. I risultati confermano il contributo del Gruppo alla competitività e alla forza industriale dell'Europa che, includendo l'impatto diretto e l'indotto sulla catena di fornitura, è stato stimato in una cifra pari a circa lo 0,5% del PIL dell'UE. Sostenuta da 43,4 miliardi di euro di investimenti nell’UE in cinque anni, PMI sta infatti pianificando il proprio futuro verso un mondo senza sigarette, in linea con gli obiettivi di salute pubblica e sostenibilità.











I punti salienti del contributo di Philip Morris International all'occupazione e all'ecosistema "Made in EU” (2019-2023), come divulgato dall'azienda, sono i seguenti:

1 milione di posti di lavoro sostenuti in tutta l'economia dell'UE, di cui circa 21.500 dipendenti sostenuti direttamente solo per il 2023 e i restanti provenienti da occupazione indiretta, indotta e legata al commercio al dettaglio.

sostenuti in tutta l'economia dell'UE, di cui circa 21.500 dipendenti sostenuti direttamente solo per il 2023 e i restanti provenienti da occupazione indiretta, indotta e legata al commercio al dettaglio. 19,6 miliardi di euro investiti in oltre 45.000 piccole e media imprese fornitrici, rafforzando gli ecosistemi industriali locali Made in EU e la resilienza della catena del valore.

investiti in oltre 45.000 piccole e media imprese fornitrici, rafforzando gli ecosistemi industriali locali Made in EU e la resilienza della catena del valore. 625 milioni di euro aggiuntivi per l'acquisto tabacco in foglia, a sostegno degli agricoltori e delle comunità agricole europee.

aggiuntivi per l'acquisto tabacco in foglia, a sostegno degli e delle comunità agricole europee. Oltre 2,3 miliardi di euro investiti in ricerca e sviluppo nel continente, promuovendo l'innovazione e il progresso scientifico.

e sviluppo nel continente, promuovendo l'innovazione e il progresso scientifico. Oltre 33 miliardi di euro in esportazioni UE, di cui 8,4 miliardi solo nel 2023.

Massimo Andolina, Presidente Regione Europa di Philip Morris International, ha dichiarato: "Nell'Unione Europea il nostrodal 2019 al 2023, con un impatto economico complessivo che si avvicina ai. Quasi 20 miliardi di euro sono stati investiti nella nostra catena del valore, rafforzando l'ecosistema industriale europeo e regionale. Ci impegniamo per un’agricoltura sostenibile, acquistando tabacco prodotto in Europa e sostenendo gli agricoltori europei".A sostegno della visione di Philip Morris ci sono anche investimenti importanti sia a livello di sviluppo di prodotto che di validazione scientifica. Continua infatti Andolina: "Dal 2008,per sviluppare, validare scientificamente, produrre e commercializzare prodotti innovativi senza fumo, con un obiettivo ambizioso: porre fine all'era delle sigarette. Non si tratta solo di numeri, ma di trasformazione e progresso. Il nostro percorso verso un futuro senza fumo sta portando a un cambiamento reale e positivo, alimentato dall'Europa: oggi,netti globali proviene da, realizzati in 15 dei nostri 19 stabilimenti europei".La location scelta, non casualmente, per presentare il rapporto, è il museo Autoworld di Bruxelles, che ospita molti dei veicoli che hanno fatto la storia dell'auto. Su questo argomento, Andolina ha dichiarato: "I, ed è quello che noi desideriamo in futuro per. Non c'è più spazio nella società di oggi per le sigarette. Noi stiamo facendo la nostra parte, e per farlo più rapidamente possibile, dobbiamo unirci fra pubblico e privato.