Milano 10:53
42.350 -0,36%
Nasdaq 16-set
24.274 -0,08%
Dow Jones 16-set
45.758 -0,27%
Londra 10:53
9.213 +0,19%
Francoforte 10:52
23.418 +0,38%

Piazza Affari: andamento sostenuto per DiaSorin

(Teleborsa) - Balza in avanti l'azienda produttrice di apparati diagnostici, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,49%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB, evidenzia un rallentamento del trend di DiaSorin rispetto al principale indice della Borsa di Milano, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 79,43 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 80,29. Il peggioramento della società biotecnologica è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 78,93.

