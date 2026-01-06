Milano 14:53
Piazza Affari: andamento sostenuto per DiaSorin

(Teleborsa) - Rialzo marcato per l'azienda produttrice di apparati diagnostici, che tratta in utile del 2,53% sui valori precedenti.

La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE MIB, ad evidenza del fatto che il movimento di DiaSorin subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.


L'esame di breve periodo della società biotecnologica classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 71,96 Euro e primo supporto individuato a 70,46. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 73,46.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
