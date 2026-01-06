Milano 14:54
46.020 +0,38%
Nasdaq 5-gen
25.401 0,00%
Dow Jones 5-gen
48.977 +1,23%
Londra 14:54
10.110 +1,06%
Francoforte 14:54
24.944 +0,30%

Piazza Affari: brillante l'andamento di DiaSorin

Seduta vivace oggi per l'azienda produttrice di apparati diagnostici, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,61%.
