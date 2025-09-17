Milano 17:35
41.955 -1,29%
Nasdaq 18:22
24.158 -0,48%
Dow Jones 18:22
45.999 +0,53%
Londra 17:35
9.208 +0,14%
Francoforte 17:35
23.359 +0,13%

Piazza Affari: rialzo controllato per il settore beni di consumo italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: rialzo controllato per il settore beni di consumo italiano
Il Comparto dei beni di largo consumo avanza in maniera frazionale, arrivando a 115.588,73 punti.
Condividi
```