Tenaris, downgrade a Neutral da Piper Sandler

Energia, Finanza, Consensus
(Teleborsa) - Piper Sandler ha tagliato il giudizio sul titolo Tenaris, colosso italiano della fornitura di tubi e servizi per l'esplorazione e la produzione di petrolio e gas, a "Neutral" da "Overweight", abbassando anche il target price a 41 dollari per azione dai precedenti 48 dollari (il titolo è quotato anche al NYSE).

Il declassamento arriva mentre gli analisti rilevano un appiattimento dei prezzi dei prodotti tubolari per l'industria petrolifera (OCTG), dopo un iniziale aumento del 20% da novembre 2024. Inoltre, la combinazione di maggiori importazioni e rallentamento dell'attività di perforazione terrestre negli Stati Uniti crea una "sacca d'aria tra domanda e offerta" che potrebbe esercitare pressione sui margini di Tenaris.

Piper Sandler ha riconosciuto che Tenaris mantiene un impressionante programma di rendimento per gli azionisti attraverso dividendi e riacquisti, che rappresentano un payout yield superiore al 10%, ma ha concluso che le preoccupazioni sui prezzi OCTG a breve termine giustificavano il passaggio a una posizione neutrale sul titolo.
