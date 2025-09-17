Tenaris, downgrade a Neutral da Piper Sandler

Tenaris

(Teleborsa) - Piper Sandler ha tagliato ilsul titolo, colosso italiano della fornitura di tubi e servizi per l'esplorazione e la produzione di petrolio e gas, a "" da "Overweight", abbassando anche ilper azione dai precedenti 48 dollari (il titolo è quotato anche al NYSE).Il declassamento arriva mentre gli analisti rilevano undei prodotti tubolari per l'industria petrolifera (OCTG), dopo un iniziale aumento del 20% da novembre 2024. Inoltre, la combinazione di maggiori importazioni e rallentamento dell'attività di perforazione terrestre negli Stati Uniti crea una "sacca d'aria tra domanda e offerta" che potrebbe esercitare pressione sui margini di Tenaris.Piper Sandler ha riconosciuto che Tenaris mantiene un impressionante programma di rendimento per gli azionisti attraverso dividendi e riacquisti, che rappresentano un, ma ha concluso che le preoccupazioni sui prezzi OCTG a breve termine giustificavano il passaggio a una posizione neutrale sul titolo.