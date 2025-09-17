Unicredit, Orcel: imparata lezione con Banco Bpm, nessuna pressione su Commerzbank

(Teleborsa) - Durante il suo intervento alla conferenza di Bank of America l'amministratore delegato di Unicredit, Andrea Orcel
, ha parlato dei governi europei
che, non solo in Italia e Germania, "hanno una visione delle banche che li porta ad essere molto più coinvolti
nelle decisioni e a interferire
molto più di quanto non facessero in passato”. E questo, ad avviso del manager “è giustificabile perchè si tratta di un settore chiave
”.
“Spero che la gente si renda conto che senza il carburante fornito da banche forti
e dal mercato dei capitali non ci sarà alcuna trasformazione dell'Europa, perchè non ci sono abbastanza soldi in circolazione", ha commentato Orcel.
L’Ad ha citato il caso italiano di Banco Bpm
, osservando che con l'offerta per Banco Bpm, Unicredit ha “provato qualcosa che non ha funzionato per ragioni esterne, ma ora abbiamo tutti imparato la lezione
che non ha nulla a che vedere con la transazione in sè, ma con l'interferenza del governo
".
Sempre riguardo all’Italia, “ora dobbiamo accelerare senza ricorrere a fusioni e acquisizioni
", ha detto Orcel. "Dobbiamo essere pronti a cogliere l'opportunità se si presenta, o almeno a cercare di ottenerla se c'è". E ha ricordato come "l'Italia
sia un punto fermo
, rappresenta il 50% dei ricavi e il 45% dell'utile netto”.
Guardando oltre i confini nazionali, il top manager di Unicredit ha rimarcato il rispetto per il governo tedesco
che è un attore fondamentale, cruciale" per Commerzbank
; "speriamo che col tempo vedano la luce
e speriamo che anche la banca lo faccia una volta per tutte".
Sulla questione Commerzbank, Orcel ha sottolineato come Unicredit non abbia "alcuna pressione”. “Stiamo aspettando e vediamo come si evolve la situazione
. Nel corso del suo intervento Orcel ha detto che Unicredit ha "il pieno controllo del 29% di azioni fisiche
di Commerzbank. Un 29% che si sta consolidando" e che ha garantito un "ritorno sull'investimento superiore al 20%.
Quella nella banca tedesca, ha quindi chiosato, è "una partecipazione strategica
che ci offre opzionalità, non abbiamo alcuna pressione: possiamo semplicemente stare lì, senza più essere ostaggio del mercato".