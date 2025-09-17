Milano 12:55
42.031 -1,12%
Nasdaq 16-set
24.274 -0,08%
Dow Jones 16-set
45.758 -0,27%
Londra 12:55
9.212 +0,18%
Francoforte 12:55
23.307 -0,09%

Unione Europea, Prezzi consumo (YoY) in agosto

Unione Europea, Prezzi consumo (YoY) in agosto
Unione Europea, Prezzi consumo in agosto su base annuale (YoY) +2%, invariato rispetto al precedente (la previsione era +2,1%).

