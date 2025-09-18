Milano 10:01
Analisi Tecnica: EUR/GBP del 17/09/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 17 settembre

Giornata fiacca per il cross Euro contro la valuta britannica, che archivia la seduta con un ribasso dello 0,23%.

L'esame di breve periodo dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 0,8692 e primo supporto individuato a 0,865. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 0,8734.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
