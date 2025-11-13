Milano 9:29
Analisi Tecnica: EUR/GBP del 12/11/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 12 novembre

Controllato progresso per il cross Euro contro la valuta britannica, che chiude in salita dello 0,22%.

Lo status tecnico di breve periodo dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 0,8846. Rischio di eventuale correzione fino al target 0,8791. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 0,8901.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
