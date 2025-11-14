Analisi Tecnica: EUR/GBP del 13/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 13 novembre
Appiattita la performance del cross Euro contro la valuta britannica, che porta a casa un modesto +0,1%.
Tecnicamente, l'Euro nei confronti della Sterlina Inglese è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 0,8858, mentre il supporto più immediato si intravede a 0,8794. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 0,8922.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)