Milano 13-nov
44.755 0,00%
Nasdaq 13-nov
24.993 -2,05%
Dow Jones 13-nov
47.457 -1,65%
Londra 13-nov
9.808 0,00%
Francoforte 13-nov
24.042 0,00%

Analisi Tecnica: EUR/GBP del 13/11/2025

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/GBP del 13/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 13 novembre

Appiattita la performance del cross Euro contro la valuta britannica, che porta a casa un modesto +0,1%.

Tecnicamente, l'Euro nei confronti della Sterlina Inglese è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 0,8858, mentre il supporto più immediato si intravede a 0,8794. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 0,8922.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```