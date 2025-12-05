Analisi Tecnica: EUR/GBP del 4/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 4 dicembre
Seduta sostanzialmente invariata per il cross Euro contro la valuta britannica, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,03%.
Lo scenario di breve periodo dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese evidenzia un declino dei corsi verso area 0,872 con prima area di resistenza vista a 0,8779. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 0,8701.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)