Milano 9:55
42.740 +0,10%
Nasdaq 25-nov
25.018 +0,58%
Dow Jones 25-nov
47.112 +1,43%
Londra 9:55
9.629 +0,21%
23.518 +0,23%

Analisi Tecnica: EUR/GBP del 25/11/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 25 novembre

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del cross Euro contro la valuta britannica, che in chiusura evidenzia un timido -0,06%.

Lo scenario tecnico dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 0,8781 con area di resistenza individuata a quota 0,8795. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 0,8777.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
