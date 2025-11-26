Analisi Tecnica: EUR/GBP del 25/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 25 novembre
Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del cross Euro contro la valuta britannica, che in chiusura evidenzia un timido -0,06%.
Lo scenario tecnico dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 0,8781 con area di resistenza individuata a quota 0,8795. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 0,8777.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)