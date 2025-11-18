Milano 13:16
Analisi Tecnica: EUR/GBP del 17/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 17 novembre

Sostanziale invarianza per il cross Euro contro la valuta britannica, che archivia la seduta con un -0,15%.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 0,8828. Primo supporto visto a 0,8802. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 0,8794.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
