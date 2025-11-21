Milano 20-nov
42.918 0,00%
Nasdaq 20-nov
24.054 -2,38%
Dow Jones 20-nov
45.752 -0,84%
Londra 20-nov
9.528 0,00%
Francoforte 20-nov
23.279 0,00%

Analisi Tecnica: EUR/GBP del 20/11/2025

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/GBP del 20/11/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 20 novembre

Lieve ribasso per il cross Euro contro la valuta britannica, che chiude in flessione dello 0,20%.

Le implicazioni di medio periodo dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 0,8833 con primo supporto visto a 0,8806. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 0,8794.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```