Analisi Tecnica: USD/CAD del 17/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 17 settembre
Moderatamente al rialzo la prestazione del cross USD contro "Loonie", che chiude con una variazione percentuale dello 0,24%.
Il quadro tecnico del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 1,3727 con tetto rappresentato dall'area 1,3838. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 1,3679.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)