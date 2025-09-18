Milano 10:03
42.067 +0,27%
Nasdaq 17-set
24.224 0,00%
Dow Jones 17-set
46.018 0,00%
Londra 10:03
9.231 +0,24%
Francoforte 10:03
23.599 +1,03%

Analisi Tecnica: USD/CAD del 17/09/2025

Finanza
Analisi Tecnica: USD/CAD del 17/09/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 17 settembre

Moderatamente al rialzo la prestazione del cross USD contro "Loonie", che chiude con una variazione percentuale dello 0,24%.

Il quadro tecnico del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 1,3727 con tetto rappresentato dall'area 1,3838. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 1,3679.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```