Banca Investis, ingresso di Marco Di Cesaria come Senior Executive Private Banker

Morgan Stanley

(Teleborsa) -, che fornisce servizi di advisory finanziaria e patrimoniale con particolare attenzione al segmento dei clienti High Net Worth Individual (HNWI), ha annunciato l', confermando la propria strategia di rafforzamento a supporto della clientela High Net Worth Individual.Con, maturata tra Londra, Svizzera e Italia, Di Cesaria porta con sé una profonda expertise internazionale. Nel corso della sua carriera ha gestito portafogli multimiliardari presso primarie istituzioni finanziarie, fra cui BlueCrest Capital Management, Citi Private Bank, Credit Suisse e, sviluppando relazioni con clientela internazionale e realizzando investimenti in asset class liquide e illiquide, private equity e co-investimenti."Siamo entusiasti di accogliere Marco Di Cesaria nella nostra squadra. Il suo profilo internazionale, unito a una profonda conoscenza del wealth management e alla capacità di instaurare relazioni di lungo termine con clienti di alto standing, contribuirà in maniera determinante al consolidamento della nostra strategia di crescita di Banca Investis a livello nazionale e internazionale", ha commentatodi Banca Investis.