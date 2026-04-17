Talea, l'EGA Banca Investis recede dall'incarico mentre sfumano interlocuzioni per rilancio

(Teleborsa) - Talea Group , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell'e-retailing nei settori salute, benessere e bellezza, ha ricevuto da Banca Investis la comunicazione di recesso dall'incarico di Euronext Growth Advisor (EGA). Il recesso consegue al venir meno, per cause non imputabili alla società, dei presupposti alla base delle interlocuzioni con uno specifico soggetto individuato nell'ambito dell'operazione straordinaria prospettata, cui il mandato in favore di Banca Investis quale Euronext Growth Advisor era subordinato.



La società intende precisare che sono in corso interlocuzioni e valutazioni con riferimento a ulteriori iniziative (talune formalizzate attraverso specifici impegni) finalizzate alla realizzazione di operazioni di raccolta di capitale, volte a supportare forme di intervento industriale e finanziario nei limiti e secondo modalità compatibili con il quadro normativo e procedurale applicabile. Banca Investis ricoprirà il ruolo di Euronext Growth Advisor fino al 16 maggio 2026 incluso.

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