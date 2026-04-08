Banca Mediolanum, 3,3 miliardi la raccolta netta nel primo trimestre

(Teleborsa) - Banca Mediolanum comunica i risultati commerciali del mese di marzo 2026: 1,74 miliardi, di cui: Raccolta netta totale 1,34 miliardi ( 3,34 miliardi YTD); Raccolta netta in risparmio gestito 920 milioni (1,87 miliardi YTD); Nuovi finanziamenti erogati 376 milioni ( 962 milioni YTD); Premi polizze protezione 22 milioni (60 milioni YTD).



Massimo Doris, amministratore delegato di Banca Mediolanum commenta: “I dati di raccolta del mese di marzo si confermano estremamente solidi, nonostante lo scenario macroeconomico complesso e le ripercussioni sui mercati finanziari che hanno generato una marcata volatilità. È proprio nei contesti più sfidanti che i nostri Family Banker sanno fare la differenza e accompagnare i

clienti nel leggere le crisi anche come momenti di opportunità, fornendo loro la giusta razionalità e prospettiva. Proprio in questo percorso si inserisce la strategia di puntare sui servizi di investimento automatici, che consentono di investire con costanza nel tempo, riducendo l’impatto dei fattori emotivi. Quindi, anche grazie al contributo della raccolta ricorrente, chiudiamo il mese di marzo con 920 milioni di euro di raccolta in risparmio gestito, che porta il primo trimestre a un risultato di poco inferiore a quello record del 2025, che aveva beneficiato di dinamiche di mercato decisamente più favorevoli. Crescono infine a buon ritmo le erogazioni di credito e i premi delle polizze protezione,

strumenti nei quali i Family Banker sono leader incontrastati tra le reti di consulenti finanziari".

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