Fineco, 67 nuovi consulenti nel primo trimestre 2026

(Teleborsa) - Nel primo trimestre 2026 Fineco conta 67 nuovi ingressi, di cui 29 senior e 38 junior. Nel solo mese di marzo sono 17 i nuovi consulenti entrati in rete: 2 professionisti senior e 15 profili junior che entrano a far parte del Progetto Giovani, il programma di formazione e tutoring Fineco rivolto ai nuovi talenti.



A livello geografico, nel terzo mese dell'anno, 7 sono gli ingressi registrati nel Nord Italia (1 profilo senior e 6 junior), 5 nel Centro Italia (1 senior e 4 junior) e 5 ingressi junior nel Sud Italia e Isole.



“Veniamo da un 2025 che ha visto risultati record per la nostra Rete, sia sul fronte della raccolta che del reclutamento. Il 2026 è iniziato ancora meglio e continuiamo a puntare sul rafforzamento della presenza dei nostri professionisti sul territorio. Anche in uno scenario come quello attuale, il nostro modello si conferma attrattivo sia per i consulenti private che per i profili senior e junior, con un trend di crescita in accelerazione rispetto allo scorso anno” ha commentato Angelita Brambilla, responsabile Sviluppo e supporto Network Pfa di Fineco. “Questo ci consente di rispondere a una domanda di consulenza in continua crescita e alle esigenze di una clientela più consapevole, che supportiamo in una pianificazione patrimoniale orientata al lungo periodo”.



Con un patrimonio nel Private Banking di 81,2 miliardi di euro al 31 marzo 2026, Fineco si afferma tra i player di riferimento in Italia nella consulenza finanziaria. La rete dei consulenti Fineco, guidata da Mauro Albanese, vicedirettore generale e direttore commerciale Rete PFA e Private Banking, conta oltre 3.000 professionisti in tutto il Paese.

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