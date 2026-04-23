Cementir, ok da soci a bilancio e dividendo di 0,30 euro. Nominato nuovo CdA

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di Cementir , società del gruppo Caltagirone attiva nel campo delle soluzioni per l'edilizia, ha approvato il Bilancio dell’esercizio 2025 e la distribuzione di un dividendo pari a 0,30 euro per ciascuna azione emessa e in circolazione (0,28 euro nell’esercizio 2024), per un importo complessivo, al netto delle azioni proprie1, pari a 46.656 migliaia di euro. Il dividendo sarà posto in pagamento - al lordo delle eventuali ritenute di legge - il 20 maggio 2026 previo stacco della cedola n. 7 in data 18 maggio 2026 (record date alla data del 19 maggio 2026).



I soci hanno inoltre, nominato il Consiglio di Amministrazione, rinnovando i seguenti amministratori esecutivi e non esecutivi per il triennio fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio 2028: Francesco Caltagirone, Executive Director; Alessandro Caltagirone, Non-Executive Director; Azzurra Caltagirone, Non-Executive Director; Saverio Caltagirone, Non-Executive Director; Fabio Corsico, Non-Executive Director; Adriana Lamberto Floristan, Non-Executive Director, Independent; Annalisa Pescatori, Non-Executive Director, Independent; Benedetta Navarra, Non-Executive Director, Independent.

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