Sanlorenzo, ingresso di Gianguido Girotti per guidare Nautor Swan e Bluegame

(Teleborsa) - Sanlorenzo , operatore della nautica di lusso quotato su Euronext STAR Milan, ha annunciato l'ingresso di Gianguido Girotti, che assumerà il ruolo di Chief Executive Officer di Nautor Swan e Bluegame, con l'obiettivo di guidare i due brand nella loro prossima fase di sviluppo, nell'ambito di una transizione di leadership pianificata e graduale che inizierà a giugno 2026.



Giovanni Pomati, AD di Nautor Swan, continuerà a collaborare con Nautor Swan, come Brand Senior Advisor, concentrandosi sullo sviluppo della strategia di ClubSwan. Carla Demaria, AD di Bluegame, lascerà gli incarichi direttivi rimanendo nel CdA di Sanlorenzo e ricoprendo il ruolo di advisor al chairman. Tommaso Vincenzi continuerà a guidare le Business Units Yacht e Superyacht di Sanlorenzo.



Attualmente Deputy CEO del Gruppo Beneteau, Gianguido Girotti vanta un'esperienza internazionale sia nel settore della vela che del motore, con competenze che spaziano dallo sviluppo prodotto al posizionamento dei brand, fino all'espansione commerciale globale.



"Stiamo entrando in una nuova fase di crescita per Nautor Swan e Bluegame, due brand con una forte identità e alto potenziale - ha commentato Massimo Perotti, Executive Chairman di Sanlorenzo - Gianguido porta con sé esperienza, visione e leadership complementari, elementi fondamentali per guidarli in questo nuovo capitolo, preservandone al contempo l'autenticità e lo spirito che li contraddistinguono".

Condividi

```