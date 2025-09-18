Milano 10:03
42.067 +0,27%
Nasdaq 17-set
24.224 0,00%
Dow Jones 17-set
46.018 0,00%
Londra 10:03
9.231 +0,24%
Francoforte 10:03
23.599 +1,03%

Borsa: Bene Tokyo, in crescita dell'1,34% alle 08:20

Il Nikkei 225 allunga a 45.390,46 punti

Risultato positivo dell'1,34% per Tokyo, alle 08:20, che continua gli scambi a 45.390,46 punti.
