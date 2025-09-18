Milano 12:47
Borsa: Chiusura negativa per Hong Kong, in ribasso dell'1,36%

L'Indice Hang Seng termina a 26.542,28 punti

Seduta in calo per Hong Kong, che retrocede dell'1,36% e chiude a 26.542,28 punti.
