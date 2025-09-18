Milano 17:35
42.308 +0,84%
Nasdaq 19:52
24.489 +1,09%
Dow Jones 19:52
46.191 +0,37%
Londra 17:35
9.228 +0,21%
Francoforte 17:35
23.675 +1,35%

Borsa: Frazionale rialzo per Madrid che porta a casa un mediocre +0,32%

Ibex 35 chiude la seduta a 15.175,4 Euro

In breve, Finanza
Borsa: Frazionale rialzo per Madrid che porta a casa un mediocre +0,32%
Madrid riporta un guadagno dello 0,32%, terminando a 15.175,4 Euro.
Condividi
```