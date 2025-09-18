Milano 17:35
42.308 +0,84%
Nasdaq 17:42
24.518 +1,21%
Dow Jones 17:42
46.176 +0,34%
Londra 17:35
9.228 +0,21%
Francoforte 17:35
23.675 +1,35%

Borsa: Giornata fiacca per il Dow Jones (+0,08%)

Il Dow Jones prende il via a 46.056,55 punti

In breve, Finanza
Borsa: Giornata fiacca per il Dow Jones (+0,08%)
L'indice dei giganti USA passa di mano con un trascurabile +0,08%, a quota 46.056,55 in apertura.
Condividi
```