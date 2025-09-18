Milano
17:35
42.308
+0,84%
Nasdaq
21:55
24.469
+1,01%
Dow Jones
21:55
46.162
+0,31%
Londra
17:35
9.228
+0,21%
Francoforte
17:35
23.675
+1,35%
Giovedì 18 Settembre 2025, ore 22.11
Home Page
/ Borsa: Giornata positiva per il Nasdaq-100, in rialzo dello 0,95%
Borsa: Giornata positiva per il Nasdaq-100, in rialzo dello 0,95%
Il Nasdaq-100 termina gli scambi a 24.454,89 punti
Finanza
18 settembre 2025 - 22.03
L'indice dei titoli tecnologici USA lievita dello 0,95% e archivia la seduta a 24.454,89 punti.
USA
Nasdaq 100
(131)
Nasdaq 100
+1,02%
