Milano 17:35
42.308 +0,84%
Nasdaq 21:55
24.469 +1,01%
Dow Jones 21:55
46.162 +0,31%
Londra 17:35
9.228 +0,21%
Francoforte 17:35
23.675 +1,35%

Borsa: Giornata positiva per il Nasdaq-100, in rialzo dello 0,95%

Il Nasdaq-100 termina gli scambi a 24.454,89 punti

L'indice dei titoli tecnologici USA lievita dello 0,95% e archivia la seduta a 24.454,89 punti.
