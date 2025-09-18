Milano 10:04
42.088 +0,32%
Nasdaq 17-set
24.224 0,00%
Dow Jones 17-set
46.018 0,00%
Londra 10:04
9.232 +0,26%
Francoforte 10:04
23.599 +1,03%

Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -0,18%

Hang Seng a 26.860,61 punti

Indice Hang Seng -0,18% a quota 26.860,61 all'apertura pomeridiana.
