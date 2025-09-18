Milano 10:04
42.088 +0,32%
Nasdaq 17-set
24.224 0,00%
Dow Jones 17-set
46.018 0,00%
Londra 10:04
9.232 +0,26%
Francoforte 10:04
23.599 +1,03%

Borsa: Londra, apertura +0,3%

In breve, Finanza
Indice FTSE-100 +0,3% a quota 9.235,93 dopo l'apertura.
