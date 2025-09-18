Milano
17:35
42.308
+0,84%
Nasdaq
17:42
24.518
+1,21%
Dow Jones
17:42
46.176
+0,34%
Londra
17:35
9.228
+0,21%
Francoforte
17:35
23.675
+1,35%
Giovedì 18 Settembre 2025, ore 17.58
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Seduta rialzista per Parigi, in guadagno dello 0,87%
Borsa: Seduta rialzista per Parigi, in guadagno dello 0,87%
Il CAC40 termina le contrattazioni a 7.854,61 punti
In breve
,
Finanza
18 settembre 2025 - 17.43
Parigi amplia la performance positiva dello 0,87% e chiude a 7.854,61 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Seduta rialzista per Parigi, in guadagno dello 0,78%
Borsa: Seduta rialzista per Parigi, in guadagno dello 0,92%
Borsa: Seduta poco mossa per Parigi, in crescita dello 0,29%
Borsa: Seduta poco mossa per Parigi, in crescita dello 0,59%
Argomenti trattati
Parigi
(147)
Titoli e Indici
France Cac 40
+0,87%
Altre notizie
Borsa: Seduta poco mossa per Parigi, in crescita dello 0,29%
Borsa: Seduta rialzista per Parigi, in guadagno dell'1,21%
Borsa: Frazionale rialzo per Parigi che porta a casa un mediocre +0,44%
Borsa: Giornata positiva per Parigi, in rialzo dello 0,80%
Borsa: Parigi apre in ribasso dello 0,17%
Borsa: Modesto recupero per Parigi, in aumento dello 0,40%
Guide
Obbligazioni green: cosa sono, come funzionano e quando convengono a emittenti e investitori
Le obbligazioni green, anche detti green bond, sono titoli di debito in tutto simili a quelli tradizionali, con una clausola differenziale di riferimento.
leggi tutto