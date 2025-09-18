Milano 13:35
Semplificare le regole, attrarre investimenti e mobilitare fino a 1 trilione di euro entro il 2035

Crowdfunding, trasformare il settore in un pilastro dell’economia europea
(Teleborsa) - Mobilitare più capitali per PMI e startup, favorire l’inclusione finanziaria e la partecipazione dei cittadini, stimolare innovazione sociale ed economica: sono questi i benefici attesi dal piano di sviluppo del crowdfunding europeo elaborato dalla European Digital Finance Association (EDFA) con il contributo di ItaliaFintech, la principale associazione delle imprese italiane del fintech.

L’obiettivo è ambizioso: trasformare il crowdfunding in un pilastro dell’economia europea e mobilitare fino a 1 trilione di euro di investimenti entro il 2035, per sostenere la transizione verde, le infrastrutture e l’imprenditorialità innovativa.

Rendere il crowdfunding un pilastro della finanza europea significherebbe offrire più capitali alle PMI innovative, sostenere progetti di rigenerazione urbana e facilitare il finanziamento di iniziative green, sociali e infrastrutturali.

La proposta, sostenuta da 25 associazioni nazionali di 24 Paesi, che rappresentano oltre il 95% del mercato europeo, è stata presentata il 18 settembre alla Commissione Europea come contributo alla revisione del regolamento europeo sul crowdfunding (ECSP-R), basata su una survey del 2024 tra provider autorizzati.

ItaliaFintech vede in queste proposte un’occasione unica per il nostro Paese. Con 40 piattaforme pienamente autorizzate, l’Italia è al secondo posto per numero di piattaforme autorizzate, dopo la Francia (58), con 72 richieste presentate alle autorità. Ma significherebbe anche coinvolgere di più i cittadini, trasformandoli in veri protagonisti della transizione digitale ed ecologica.

“Il crowdfunding è ormai uno strumento maturo, capace di canalizzare il risparmio privato verso progetti concreti, sostenibili e innovativi. L’Italia ha una comunità di piattaforme molto dinamica e può giocare un ruolo centrale nella costruzione di un mercato europeo integrato. Ma oggi le piattaforme operano ancora in un contesto frammentato: è il momento di dare un segnale forte, semplificare e armonizzare le regole e far crescere questo mercato a beneficio di imprese, investitori e comunità”, dichiara Camilla Cionini Visani, Direttrice di ItaliaFintech.

"Questo lavoro rappresenta un importante momento di confronto tra le associazioni europee. È fondamentale che il settore si unisca e consolidi i propri punti di vista per contribuire in modo concreto alla creazione di un vero mercato unico. Oggi questo ancora non esiste a livello europeo, ma è in quella direzione che devono convergere gli sforzi di tutti, se vogliamo rafforzare la competitività e sostenere l’innovazione. L’Europa dispone di università di eccellenza e di un capitale umano straordinario: ora occorre dotarsi di una regolamentazione chiara, armonizzata e snella, che faciliti gli investimenti nelle imprese innovative" commenta Mariagiulia Drivas, Coo Doorway.

Per rimuovere queste barriere, EDFA e le sue associazioni partner nazionali hanno formulato 10 priorità strategiche per il futuro del crowdfunding nell'UE. Tra queste, ad esempio, semplificare le normative e creare un quadro normativo coerente per la finanza digitale; nominare un commissario per la finanza digitale e innovativa; introdurre incentivi fiscali per il crowdfunding a livello UE; ridurre il rischio degli investimenti grazie alle garanzie europee per il crowdfunding; sostenere l'innovazione con i laboratori di finanza digitale dell'UE.
