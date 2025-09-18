ENEA: guida online sui benefici indiretti dell’efficienza energetica

(Teleborsa) -ha pubblicato una, con l’obiettivo di illustrare i benefici indiretti derivanti dall’. Lo studio individuache si sommano a quelli economici, amplificandone l’impatto fino a 2,5 volte.I benefici riguardano(maggiore efficienza, riduzione di materie prime e costi di manutenzione),(meno CO2, acqua e rifiuti),(sicurezza, benessere organizzativo) eL’analisi si basa sulle diagnosi energetiche ricevute da ENEA e sul confronto con associazioni di categoria, tra cuiIn particolare,, evidenziando interventi chiave come: sostituzione delle presse tradizionali con modelli ibridi o elettrici, ottimizzazione dei sistemi di raffreddamento e riscaldamento, isolamento delle apparecchiature di processo. A livello trasversale,La guida mostra come alcuni interventi – in particolare la sostituzione delle presse – possano, trasformando l’efficienza energetica in un fattore strategico per competitività, sostenibilità e innovazione."L'efficienza energetica, ma riguarda anche la conoscenza e la capacità di quantificare i benefici indiretti che rendono gli interventi di efficienza ancora più convenienti, poiché hanno un periodo di ammortamento più breve", ha spiegato. "Negli ultimi anni, organizzazioni come la Commissione Europea e l'Agenzia Internazionale per l'Energia hanno riconosciuto l'importanza di questi benefici, sottolineandoNonostante ciò, permangono numerosi ostacoli alla loro valorizzazione, che la guida ENEA aiuta a superare fornendo strumenti concreti per tutti coloro che operano nel settore dell'energia e della sostenibilità", ha concluso.