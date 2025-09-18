ENEA: guida online sui benefici indiretti dell’efficienza energetica

(Teleborsa) - ENEA
ha pubblicato una guida gratuita rivolta ad aziende, energy manager e decisori politici
, con l’obiettivo di illustrare i benefici indiretti derivanti dall’efficienza energetica
. Lo studio individua 13 vantaggi ambientali, sociali e competitivi
che si sommano a quelli economici, amplificandone l’impatto fino a 2,5 volte.
I benefici riguardano produttività e processi
(maggiore efficienza, riduzione di materie prime e costi di manutenzione), sostenibilità ambientale
(meno CO2, acqua e rifiuti), qualità del lavoro
(sicurezza, benessere organizzativo) e reputazione aziendale
.
L’analisi si basa sulle diagnosi energetiche ricevute da ENEA e sul confronto con associazioni di categoria, tra cui Unionplast.
In particolare, 67 aziende della filiera delle materie plastiche hanno contribuito con casi concreti
, evidenziando interventi chiave come: sostituzione delle presse tradizionali con modelli ibridi o elettrici, ottimizzazione dei sistemi di raffreddamento e riscaldamento, isolamento delle apparecchiature di processo. A livello trasversale, spiccano anche l’efficientamento dei motori elettrici, l’autoconsumo da rinnovabili e i sistemi di gestione energetica.
La guida mostra come alcuni interventi – in particolare la sostituzione delle presse – possano incidere positivamente in quasi tutte le 13 aree analizzate
, trasformando l’efficienza energetica in un fattore strategico per competitività, sostenibilità e innovazione.
"L'efficienza energetica va oltre il risparmio energetico
, ma riguarda anche la conoscenza e la capacità di quantificare i benefici indiretti che rendono gli interventi di efficienza ancora più convenienti, poiché hanno un periodo di ammortamento più breve", ha spiegato Carlos Herce del Dipartimento Efficienza Energetica dell'ENEA
. "Negli ultimi anni, organizzazioni come la Commissione Europea e l'Agenzia Internazionale per l'Energia hanno riconosciuto l'importanza di questi benefici, sottolineando la necessità di integrarli nei processi legislativi e decisionali.
Nonostante ciò, permangono numerosi ostacoli alla loro valorizzazione, che la guida ENEA aiuta a superare fornendo strumenti concreti per tutti coloro che operano nel settore dell'energia e della sostenibilità", ha concluso.