Eurozona, produzione delle costruzioni torna a crescere a luglio

(Teleborsa) - A luglio 2025, rispetto a giugno 2025, la produzione destagionalizzata nel settore delle costruzioni è cresciuta dello 0,5% nell'area euro e dello 0,6% nell'UE, secondo le prime stime di Eurostat, l'ufficio statistico dell'Unione Europea. A giugno 2025, la produzione nel settore delle costruzioni era diminuita dello 0,7% nell'area euro e dello 0,3% nell'UE.

A luglio 2025, rispetto a luglio 2024, la produzione nel settore delle costruzioni è aumentata del 3,2% nell'area euro e del 3,6% nell'UE.

Nell'area dell'euro, a giugno 2025, rispetto a maggio 2025, la produzione nel settore delle costruzioni: è diminuita dell'1,4% per la costruzione di edifici; è aumentata dello 0,5% per l'ingegneria civile; è aumentata dell'1,2% per le attività di costruzione specializzate.

Tra gli Stati membri per i quali sono disponibili dati, i maggiori incrementi mensili della produzione nel settore delle costruzioni sono stati registrati in Romania (+20,1%), Slovenia (+9,9%) e Belgio (+2,2%). I cali più significativi sono stati osservati in Spagna (-4,5%), Svezia (-4,0%) e Portogallo (-1,5%).
