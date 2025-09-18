Eurozona, produzione delle costruzioni torna a crescere a luglio

(Teleborsa) - A luglio 2025, rispetto a giugno 2025, laè cresciuta delloe dello, secondo le prime stime di Eurostat, l'ufficio statistico dell'Unione Europea. A giugno 2025, la produzione nel settore delle costruzioni era diminuita dello 0,7% nell'area euro e dello 0,3% nell'UE.A luglio 2025, rispetto a luglio 2024, la produzione nel settore delle costruzioni è aumentata dele delNell'area dell'euro, a giugno 2025, rispetto a maggio 2025, la produzione nel settore delle costruzioni: è diminuita dell'1,4% per la costruzione di; è aumentata dello 0,5% per l'; è aumentata dell'1,2% per leTra gli Stati membri per i quali sono disponibili dati, i maggiori incrementi mensili della produzione nel settore delle costruzioni sono stati registrati in(+20,1%),(+9,9%) e(+2,2%). I cali più significativi sono stati osservati in(-4,5%),(-4,0%) e(-1,5%).