Factorial supera i 100 milioni di ricavi ricorrenti annuali accelerando anche in Italia

Microsoft

(Teleborsa) -, scale-up europea e piattaforma All-in-One per la gestione aziendale, ha(ARR), raggiungendo l'obiettivo con diversi mesi di anticipo. L'azienda afferma di entrare nel ristretto club di circa venti scale-up europee capaci di toccare tale soglia in meno di dieci anni dalla fondazione e si pone ora l'obiettivo di arrivare a un miliardo di dollari di ARR entro i prossimi cinque anni.Factorial impiega oltre. In Italia, l'azienda conta oltre 1.500 clienti, tra cui AEB, Idee per Viaggiare, Oggi Lavoro, Subdued, Ludoil e MINT. L'azienda collabora con una rete di 30 partner locali, due distributori di riferimento - V-Valley e TD Synnex - ed è partner tecnologico di. A livello globale, la società serve oltre 14.000 clienti in 10 paesi. Nel 2025 ha assunto oltre 500 nuove persone e ha aperto uffici in tutta Europa.La crescita è stata favorita dall', che ha rafforzato l'espansione internazionale e consolidato la posizione di Factorial come piattaforma leader nel continente. Una parte significativa di questa accelerazione è arrivata dall'Italia, a dimostrazione della qualità del mercato locale e della volontà delle aziende italiane di diventare più competitive."La crescita di Factorial nasce dalla capacità di anticipare i bisogni dei nostri clienti italiani - ha dichiaratodi Factorial - Ogni prodotto, dalla retribuzione flessibile fino alle suite Talent e Finance, è pensato per semplificare il loro lavoro. E questo è solo l'inizio: nelle prossime settimane lanceremo Factorial ONE, un vero cambio di paradigma e l'unico agente di intelligenza artificiale capace di conoscere ogni aspetto del business. È un lancio che fisserà un nuovo standard per l'AI applicata al lavoro. Mentre altri inseguono la produttività, Factorial utilizza l'AI per moltiplicare il potenziale dei team".