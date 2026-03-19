B&C Speakers, ricavi stabili a cambi costanti e dividendo a 0,70 euro per azione

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di B&C Speakers , società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore della progettazione, produzione, distribuzione e commercializzazione di trasduttori elettroacustici ad uso professionale, ha approvato il bilancio 2025, che si chiude con ricavi consolidati a 99,1 milioni di euro, in lieve calo rispetto ai 100,4 milioni del 2024. La flessione è però interamente riconducibile all'effetto valutario: a cambi costanti, il fatturato sarebbe stato pari a 100,3 milioni, sostanzialmente in linea con l'anno precedente.



A pesare sui margini sono stati alcuni fattori straordinari: clienti europei che hanno rinviato ordini in attesa di maggiore visibilità sul contesto macroeconomico, costi legali non ricorrenti legati alla tutela del brand e spese per l'avvio della piattaforma di vendita online negli Stati Uniti. L'EBITDA si è attestato a 19,2 milioni di euro (19,3% sui ricavi), contro i 21,8 milioni del 2024. L'utile netto scende a 9,6 milioni, anche per il venir meno di un beneficio fiscale una tantum da Patent Box che nel 2024 aveva apportato 4,2 milioni.



Sul fronte finanziario, la generazione di cassa rimane solida a 13 milioni di euro, con una posizione finanziaria netta in miglioramento a 0,2 milioni. Il consiglio propone un dividendo di 0,70 euro per azione — stacco cedola il 4 maggio 2026 — con un pay-out ratio dell'86%.



Per il 2026, il gruppo punta al consolidamento dei volumi, con l'accelerazione sulla distribuzione online dei marchi Eminence e Ciare nel mercato americano.



(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)

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