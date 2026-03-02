TXT e-Solutions perfeziona l'acquisizione di SmartRoutes da Nexteon Technologies

TXT e-Solutions

(Teleborsa) -, azienda italiana di informatica quotata su Euronext STAR Milan, hada Nexteon Technologies. L'operazione è stata perfezionata da PACE America, controllata statunitense del Gruppo TXT, a seguito dell'avveramento delle condizioni previste dall'Asset Purchase Agreement (APA).Il perfezionamento dell'acquisizione della tecnologia SmartRoutes rappresenta ilnel primo trimestre 2026, successivo all'aggiudicazione di due contratti rilevanti con compagnie aeree classificate tra le prime cinque nel mercato statunitense, per un valore complessivo di ricavi ricorrenti attesi superiori a 10 milioni di dollari annui a regime, a partire dal 2027.Nel 2025, laha generato circa 2 milioni di dollari di ricavi ricorrenti annuali (ARR), con un margine Adjusted EBITDA prossimo al 35%. La piena integrazione degli asset SR nell'offerta FPO di PACE, unitamente al contributo atteso dai contratti clienti recentemente sottoscritti, è prevista portare i ricavi ricorrenti da abbonamenti dell'offerta integrata FPO–SR fino a circa 20 milioni di dollari entro il 2027, con un CAGR dell'ARR di circa il 40%.Ilversato al closing per l'acquisizione della divisione SR è stato pari a circa 5 milioni di dollari, al netto di significative componenti di earn-out previste in pagamento nel 2027 e collegate all'ARR generato da nuovi contratti.