Sogefi, utile 2025 scende a 13,8 milioni di euro con oneri non ricorrenti. Nessun dividendo
(Teleborsa) - Sogefi, società quotata su Euronext STAR Milan e operante nel settore della componentistica per auto (fa parte del gruppo CIR), ha comunicato che i ricavi del 2025 sono ammontati a 984,8 milioni di euro, -3,7% rispetto allo stesso periodo del 2024; a cambi costanti e al netto dell'inflazione dell'Argentina, i ricavi del 2025 sono in linea con quelli del 2024 (-0,1%): la crescita registrata in Nord e Sud America e in Cina, a cambi costanti, ha compensato la flessione dei ricavi in Europa.

L'EBITDA Adjusted, è ammontato a 136 milioni di euro, a fronte di 134,9 milioni nel 2024, rappresentando il 13,8% dei ricavi rispetto al 13,2% del 2024. L'EBIT Adjusted è ammontato a 59,1 milioni di euro (+6,9% rispetto a 55,3 milioni nel 2024), con un EBIT margin pari al 6,0% del fatturato, rispetto al 5,4% del 2024; gli oneri non ricorrenti sono ammontati a 24,6 milioni di euro a fronte di 9,6 milioni nel 2024, includendo oneri di ristrutturazione per interventi già realizzati nel 2025 o in corso alla fine dell'anno, differenze di cambio ed altri oneri. Il risultato netto delle attività in continuità è stato pari a 13,8 milioni di euro, a fronte di 18 milioni nel 2024 a causa dei maggiori oneri non ricorrenti.

Il free cash flow (FCF) delle attività in continuità è stato pari a 21,1 milioni di euro, rispetto a 30,4 milioni nel 2024, che includevano flussi positivi derivanti dal deconsolidamento dell'attività Filtrazione. L'indebitamento netto al 31 dicembre 2025, dopo il pagamento di dividendi per 17,9 milioni agli azionisti, era pari a 56,3 milioni di euro (55 milioni al 31 dicembre 2024); senza considerare i debiti per diritti d'uso (secondo il principio IFRS16) l'indebitamento netto ammontava a 19,2 milioni, rispetto a 9,5 milioni alla chiusura del 2024.

Il Consiglio di Amministrazione proporrà all'Assemblea degli Azionisti di non distribuire dividendi.
