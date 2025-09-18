Francoforte: andamento rialzista per Bayer

compagnia chimico-farmaceutica

DAX

Bayer

produttore tedesco di farmaci

(Teleborsa) - Balza in avanti la, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,90%.La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del, ad evidenza del fatto che il movimento disubisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.Lo scenario di breve periodo delevidenzia un declino dei corsi verso area 27,4 Euro con prima area di resistenza vista a 28,22. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 26,9.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)