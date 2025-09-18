Francoforte: andamento rialzista per Bayer

(Teleborsa) - Balza in avanti la compagnia chimico-farmaceutica
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,90%.
La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del DAX
, ad evidenza del fatto che il movimento di Bayer
subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.
Lo scenario di breve periodo del produttore tedesco di farmaci
evidenzia un declino dei corsi verso area 27,4 Euro con prima area di resistenza vista a 28,22. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 26,9.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)