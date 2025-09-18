Milano 15:21
Francoforte: andamento sostenuto per Merck KGaA

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la compagnia farmaceutica tedesca, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,86%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Merck KGaA più pronunciata rispetto all'andamento del DAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


La situazione di medio periodo della società chimico-farmaceutica resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 110,7 Euro. Supporto visto a quota 107,8. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 113,6.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
