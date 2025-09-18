Milano 10:07
42.073 +0,28%
Nasdaq 17-set
24.224 0,00%
Dow Jones 17-set
46.018 0,00%
Londra 10:07
9.230 +0,24%
Francoforte 10:07
23.602 +1,04%

Francoforte: scambi al rialzo per Zalando

Migliori e peggiori
Francoforte: scambi al rialzo per Zalando
(Teleborsa) - Balza in avanti la società che vende calzature e moda online, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,36%.

Comparando l'andamento del titolo con il DAX, su base settimanale, si nota che Zalando mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,89%, rispetto a -0,09% dell'indice della Borsa di Francoforte).


Lo status tecnico di Zalando è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 26,8 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 25,88. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 27,72.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```