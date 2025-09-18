Milano 10:07
Francoforte: scambi in positivo per DWS

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per DWS, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,66%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Germany MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a DWS rispetto all'indice di riferimento.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per DWS, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 52,8 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 54,35. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 51,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
